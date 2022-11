Parla al telefono e non si accorge dell’arrivo del treno: travolto in pieno, bloccata la circolazione ferroviaria Roma-Napoli

Tragedia nella tarda serata di oggi, 12 novembre, nella stazione ferroviaria di Latina Scalo. Un uomo di origine indiana è stato travolto da un treno mentre era al telefono sulla piattaforma in attesa del convoglio.

L’uomo stava parlando al cellulare e, distratto dalla conversazione, non si è accorto che il treno stava arrivando. Non si è quindi tolto dai binari. Il macchinista non ha fatto in tempo a frenare e lo ha travolto in pieno. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e dal personale della stazione e della polizia ferroviaria, oltre che dei vigili del fuoco, l’uomo è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria Goretti in codice rosso. Le sue condizioni sono disperate. Il treno che lo ha investito, un Intercity Napoli-Roma con circa 50 passeggeri a bordo, è fermo alla stazione. Bloccata la circolazione sulla tratta Roma-Napoli. Sono in corso le indagini da parte della Polfer.