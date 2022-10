Dramma alla stazione: anziana di 80 anni travolta da un treno in corsa

Un avvenimento drammatico, nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Una signora anziana, di 80 anni, è stata investita da un treno in corsa nei pressi della stazione. Le dinamiche di come sia potuta accadere una disgrazia del genere sono ancora da sviscerare. La povera anziana, dopo l’investimento, è rimasta anche incastrata sul posto, ancora cosciente. Ora è affidata alle cure del personale medico dopo l’intervento degli operatori sanitari sul posto per una prima valutazione delle sue condizioni.

Il drammatico evento in stazione

Il resto sarà tutto da ricostruire, perché il fatto è recentissimo: è accaduto nell’ultima ora di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, intorno alle 15.30. Pare che la signora si trovasse in corrispondenza dei binari alla stazione ferroviaria di Cesano in Via della stazione di Cesano, 316.

Travolta da un treno in transito

Qui sono immediatamente intervenute due squadre VVF del Comando di Roma per il soccorso della signora, 80 anni: la chiamata segnalava un investimento da parte di un treno in transito. Una volta raggiunto il luogo del dramma, gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno estratto l’anziana donna ancora cosciente ed assicurata alle cure del 118. La circolazione ferroviaria è stata momentaneamente sospesa lungo la tratta interessata per i rilievi e i sopralluoghi del caso. Sul posto, anche 118, Polfer e Ferrovie dello Stato sul posto per quanto di loro competenza.