Metro B, si butta sotto la metro a piazza Bologna: 19enne gravissimo, linea interrotta (VIDEO)

Metro B, investito un ragazzo di 19 anni alla fermata di piazza Bologna. È successo oggi, 2 novembre, verso le ore 15:00, davanti agli occhi di centinaia di passeggeri. Immediatamente è stato dato l’allarme. Il macchinista, accorgendosi del ragazzo, ha provato a frenare, ma malgrado il tentativo disperato di fermare il treno ha comunque investito il giovane.

Sul posto sono tempestivamente arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Sono stati i vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo da sotto il treno, sollevando il convoglio. Il 19enne era infatti rimasto incastrato sotto alla metro. Una volta consegnato ai sanitari del 119, è stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, dove è attualmente ricoverato in pericolo di vita.

Tentativo di suicidio

Come confermano i carabinieri intervenuti, il ragazzo si è gettato volontariamente sotto il treno al momento del passaggio. Per poter permettere le operazioni di soccorso la linea è stata interrotta. Atac ha bloccato la circolazione in due tronconi, Castro Pretorio <-> Jonio e Castro Pretorio <-> Monti Tiburtini. Regolamente funzionanti invece i treni nella tratta tra Monti Tiburtini e Rebibbia e tra Castro Pretorio e Laurentina. Sono comunque attivi i bus navetta. Il servizio sarà ripristinato il prima possibile