Roma, dramma all’alba: 44enne finisce sotto al treno, è grave. Bloccata la tratta Termini-Centocelle

Non solo i disagi causati dall’interruzione dell’energia elettrica sulla metro A (che ha provocato la chisura di ben tre stazioni), stamani anche un investimento di un pedone, avvenuto in questo caso sulla Termini-Centocelle, ha contribuito a rallentare la circolazione del trasporto pubblico nella Capitale. Un uomo infatti, in una dinamica in fase di accertamento, è finito sotto un convoglio intorno alle 6.00. Soltanto un’ora più tardi, terminato l’intervento di soccorso, la circolazione è stata ripristinata.

Straniero investito da un treno all’altezza di Via Giolitti

A finire sotto il treno in transito è stato un cittadino straniero di 44 anni. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in Ospedale in codice rosso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi tra cui quella del gesto volontario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo “I Centro”. L’incidente, o comunque il tentato suicidio, si è verificato in corrispondenza di Via Giolitti.

Il guasto alla rete elettrica sulla Metro A

Come detto stamattina sono stati diversi i disagi sul fronte trasporti. Ben tre stazioni infatti della Metro A sono state chiuse a causa di un’interruzione dell’energia elettrica. Il guasto, in questo momento, è stato risolto e la circolazione è stata ripristinata.

