25enne tenta il suicidio e si lancia dal balcone: è gravissima

Artena. Attimi di paura questa mattina quando una ragazza di 25 anni ha tentato il suicidio buttandosi dal balcone della propria abitazione. Intervenuta sul posto anche l’eliambulanza, fortunatamente la giovane non è in pericolo di vita.

Tentato suicidio ad Artena: cosa è successo

I fatti sono avvenuti oggi intorno alle 11 presso la Contrada Le Valli. Qui una ragazza di 25 anni che soffre di problemi psichiatrici, ha tentato il suicidio buttandosi dal balcone. Sul posto per i soccorsi oltre al personale del 118 è giunta anche l’eliambulanza che ha condotto la giovane all’Ospedale romano Umberto I. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sull’accaduto indagato i carabinieri della stazione di Artena.