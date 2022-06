Roma, appartamento va improvvisamente a fuoco: anziana salvata appena in tempo

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Roma, in zona Casal de’ Pazzi. Un appartamento posto al quarto piano è andato fuoco in Via Giovanni Palombini, al civico 12.

Le fiamme si sono sviluppate verso le ore 15:00 e hanno sorpreso una donna anziana, rimasta intrappolata all’interno. Sul posto, allertati dai vicini che hanno sentito l’odore di bruciato e le urla della donna, sono arrivati i vigili del fuoco con due Squadre, un’autobotte e un’autoscala, e gli agenti della polizia di stato.

Anziana in salvo, poliziotti in ospedale

L’anziana è stata tratta in salvo e consegnata ai sanitari del 118. Due poliziotti, invece, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo aver respirato il fumo: ancora non si conosce la prognosi, in quanto sono ancora in ospedale.