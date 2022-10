Roma, caos sulla Metro A: salta la corrente, tre stazioni chiuse e circolazione bloccata

Non è iniziata nel migliore dei modi la mattinata per i pendolari che utilizzano la Metro A a Roma. A causa di un’interruzione di corrente l’intera tratta sta subendo disagi. Due stazioni sono state temporaneamente chiuse: si tratta dei nodi di Manzoni e Furio Camillo alla quale si è poi aggiunta quella di Vittorio Emanuele. Il guasto, fa sapere Atac, si è verificato intorno alle 7.45 di oggi, venerdì 14 ottobre 2022.

#info #atac – metro A: a causa di una interruzione elettrica abbiamo chiuso le stazioni Manzoni e Furio Camillo. Utilizzate in alternativa le stazioni Vittorio Emanuele e Ponte Lungo. Vi aggiorniamo #Roma — infoatac (@InfoAtac) October 14, 2022

Aggiornamenti Metro A Roma oggi

In questo momento la circolazione sta tornando alla normalità. Le stazioni interdette stanno infatti riaprendo. Questo il dettaglio di tutte le stazioni oggetto di chiusura stamattina e gli aggiornamenti per i pendolari.

Vittorio Emanuele

“I tecnici hanno ripristinato la funzionalità della stazione Vittorio dopo problemi causati da interruzione energia. Abbiamo riaperto la stazione. Anche la circolazione dei treni è tornata regolare”, si legge in una nota Atac.

Furio Camillo e Manzoni

Anche le altre due stazioni chiuse hanno riaperto. “I tecnici hanno completato il ripristino degli impianti della stazione di Furio Camillo dopo interruzione erogazione energia dall’esterno. Stiamo riaprendo la stazione”, scrive Atac. Stesso avviso per Manzoni: anche in questo caso il problema è rientrato.

Incidente sulla Termini Centocelle stanotte

Disagi si sono riscontrati anche presso la linea Termini-Centocelle. In questo caso, a causa di un incidente, circolazione è rimasta interrotta sull’intera tratta per alcune ore. In questo momento tuttavia l’episodio è stato risolto e la circolazione ripristinata.