Roma, evacuata la sede ATAC sulla Prenestina: “Incendio nelle officine”

Roma, intervento nella tarda mattinata di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, dei vigili del fuoco nelle Officine centrali Atac dove si è sviluppato un principio di incendio. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco mentre l’azienda ha attivato tutte le procedure di emergenza previste in questi casi.

Cosa è successo nella sede ATAC di Via Prenestina

Stando alle prime informazioni disponibili durante alcune lavorazioni nelle Officine Centrali nella sede ATAC di via Prenestina si è sviluppato un principio d’incendio nella sala prova motori, compartimentata e inaccessibile dall’esterno proprio a tutela di eventi come questi. “I sistemi di emergenza hanno funzionato correttamente e non c’è stato nessun problema per gli addetti, che sono stati evacuati secondo le regole della procedura dell’emergenza incendi”, fa sapere Atac in una nota.

Ad ottobre 2021 l’incendio che mandò in fumo 30 vetture

Un anno fa, ricorderete, un episodio simile – ma dalle conseguenze ben più gravi – si era verificato in un altro distaccamento Atac sempre sulla Prenestina (al civico 504, ndr). In quella circostanza le fiamme avvolsero la rimessa Atac di Tor Sapienza interessando e danneggiando circa 30 autobus.