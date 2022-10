Roma, traffico in tilt per il maltempo: metro B1 ferma, rallentamenti e code

Traffico in tilt nella Capitale a causa del maltempo. Tra la pioggia, i mezzi pubblici precari e i rallentamenti alla viabilità la giornata di oggi, giovedì 13 ottobre, non si apre certamente nel migliore dei modi. Ai quotidiani incidenti oggi a peggiorare la situazione si aggiunge anche la pioggia che sta mandando letteralmente in tilt la circolazione stradale lungo le principali arterie della città, sia dentro sia fuori il raccordo.

Traffico in tilt per il maltempo: i rallentamenti

Come anticipato, sono numerosi i rallentamenti che questa mattina si stanno registrando lungo le strade della Capitale. Rallentamenti segnalati ad esempio nella diramazione Roma Sud dell’A1 ma anche sulla A24. E ancora, problemi alla viabilità registrati anche in via Appia Nuova, in via Ostiense, sulla Tangenziale Est, in via Laurentina e in via Cassia. Ma non solo. Questa mattina ci sono stati disagi anche sulla metro B1 e sulla Metromare, ex Roma-lido.

Metro B1 interrotta e disagi sull’ex Roma-lido

Una mattinata davvero da dimenticare per i pendolari che quotidianamente usano i mezzi pubblici per andare a scuola o a lavoro. Metro B1 interrotta a partire dalle 6.30 di oggi a causa di cali di tensione elettrica tra le fermate di Jonio e Bologna. Come rende noto Atac in una nota, in sostituzione della metropolitana e per far fronte al disservizio, sono state attivate delle navette bus sostitutive.

Odissea anche per i pendolari della Metromare che anche questa mattina si sono trovati a fare i conti con l’ennesimo disservizio. Frequenti i cali di tensione sulla linea, solo pochi giorni fa avevano infatti raccontato di un episodio simile, e anche questa mattina le corse dei treni passano con una frequenza di circa 45 min l’una dall’altra. Una tempistica non proprio celere considerando che i convogli vengono usati dai cittadini per recarsi a lavoro.

