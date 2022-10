Maltempo a Roma: allagamenti, strade chiuse e traffico bloccato

Roma. Strade completamente allagate, traffico in tilt e congestioni nella mobilità: è questo quello che accade nella Capitale quando arrivano le piogge, come è successo nel pomeriggio di oggi, martedì 11 ottobre, a partire dalle 18.15 circa. Il maltempo ha interessato gran parte della città, sebbene la parte che più ne ha risentito sembra essere stato il quadrante est.

Disagi a Roma in diversi quartieri

I principali disagi si sono percepiti soprattutto su viale di Tor Bella Monaca, parte della quale è stata chiusa a causa di un allagamento fra la via Casilina ed il grande raccordo anulare. Un temporale normale che però non ha mancato di creare profondi disagi. I rovesci più consistenti si sono verificati sopratutto in alcune zone del IV, V e VI municipio.

Allagamenti e strade chiuse

Ma il caso dell’allagamento di Tor Bella Monaca non è di certo l’unico. Altre segnalazioni di allegamenti provengono da via Prenestina, altezza viale Togliatti ed da via delle Chenzie, a Centocelle. Ancora allagamenti registrati anche in via via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza. E poi la storia si ripete in zona Ponte Mammolo: qui ad allagarsi è stato il sottopasso della linea B.

Traffico in tilt: ecco le zone principali

Gli agenti della Polizia Locale sono da ore in strada in ausilio ai vigili del fuoco ed ai volontari della protezione civile allertati dalla sala regionale. Oltre che per dirigere il traffico e smuovere le congestioni stradali verificatesi come conseguenza del maltempo.

Infatti, pioggia e maltempo non si limitano agli allagamenti, ma creano profondi disagi anche per coloro che si trovano in strada a combattere con il traffico: in particolare, ad essere in difficoltà soprattutto le superstrade che portano a Roma. Ma comunque, la pioggia è stata egalitaria, senza discriminazioni, colpendo la città quasi omogeneamente: da San Basilio a Talenti, passando anche per il Nomentano e il quartiere San Giovanni.

Il maltempo nella Capitale

Il meteo, del resto, era stato particolarmente preciso nelle sue previsioni: “cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 4mm di pioggia nelle prossime ore ” – come recitava nelle scorse ore il bollettino di 3BMeteo.