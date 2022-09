Maltempo, bomba d’acqua su Roma: strade allagate, traffico e trasporto pubblico il tilt

Meteo. L’autunno non si fa attendere, e arriva tutto d’un colpo sulla Capitale. Pioggia scrosciante e un grande nubifragio a Roma nella giornata di oggi, lunedì 26 settembre. I disagi provocati non sono di certo pochi, e la viabilità ordinaria è messa a dura prova in queste ore.

Bomba d’acqua sulla Capitale: i quartieri più colpiti

Una vera e propria bomba d’acqua sta mettendo in crisi tutta la città, e non sembra voler dare tregua, almeno per il momento. Tra i quartieri colpiti Cinecittà, Quadraro, Torrenova e tutta l’area a sud di Roma. Segnalazioni ci arrivano anche da Roma Nord, zona quartiere Africano, Nomentano e Salaria.

Disagi sui trasporti pubblici

Le strade sono allagate, le temperature calate drasticamente, mentre i problemi al trasporto pubblico urbano attanagliano tutti i passeggeri e gli operatori a bordo, nonché il traffico. Proprio in questa ultima ora la linea A della Metro ha subito rallentamenti nel tratto Repubblica.

Le previsioni per i prossimi giorni a Roma

Roma sarà colpita in maniera continua dalle piogge anche nei prossimi giorni, a quanto traspare dagli aggiornamenti meteo dell’ultima ora. Probabilmente sarà una settimana con questi ritmi: anche domenica prossima i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con piogge e temporali.

Durante la giornata di domani, invece, la temperatura massima registratasi attesterà intorno ai 26°C, mentre la minima di 18°C. Allerte meteo previste: pioggia.