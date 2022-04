Meteo, allerta maltempo per sabato 2 aprile: neve e pioggia a Roma e nel Lazio

Allerta Meteo. Il maltempo non sembra voler retrocedere. Questa settimana, in particolare, è stata interessata da fenomeni atmosferici molto altalenanti, con le piogge ritornate nuovamente a farci visita. Sebbene, comunque, le temperature siano aumentate con sfumature palesemente primaverili.

Allerta meteo sulla Regione Lazio da oggi venerdì 1 aprile

E’ ancora allerta meteo per la Regione Lazio, secondo quanto diramato dal comunicato ufficiale della Protezione Civile proprio in questi ultimi minuti. A partire dalla tarda serata di oggi, venerdì 01.04.2022, e per le successive 24-30 ore, si prevedono su tutto il territorio venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, specie sui settori costieri.

Piogge, nevicate e forti mareggiate

Non sono da escludersi, parallelamente, anche forti mareggiate lungo le coste esposte. A partire poi dalla nottata di oggi, venerdì 1 aprile, e per le successive 18-24 ore, sono previste nevicate al di sopra dei 500-700m su tutta la regione con precipitazioni sparse un po’ ovunque, con particolare riferimento ai settori centro-meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli.