Allerta meteo nel Lazio lunedì 26 settembre 2022: le previsioni

Gli esperti lo avevano annunciato e effettivamente da stamattina nel Lazio, un po’ meno a Roma, i cittadini stanno facendo i conti con il maltempo. Pioggia, temporali, temperature in calo. E la situazione non cambierà domani perché la settimana, sul fronte meteo, non inizierà nel migliore dei modi. Anzi, bisognerà di nuovo aprire gli ombrelli e l’estate sembra già un ricordo lontano.

Dove pioverà domani nel Lazio

Stando al bollettino meteo, diramato dalla Protezione Civile, domani nel Lazio è prevista un’allerta meteo di colore giallo. Le zone colpite, per rischio idrogeologico e temporali, saranno:

Bacino Medio Tevere

Appennino di Rieti

Aniene

Bacini Costieri Sud

Bacino del Liri

Per ora, per la Capitale non è prevista nessuna allerta meteo per la giornata di domani.

Allerta meteo oggi

In attesa di quello che accadrà domani, oggi nel Lazio è prevista un’allerta meteo, in alcune zone addirittura arancione per “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali”. Il maltempo secondo gli esperti proseguirà per le successive 12-18 ore. Al momento a Roma la situazione sembra essere sotto controllo, mentre nella notte appena trascorsa il basso Lazio è stato colpito da un violento temporale. E in molte zone sta continuando a piovere.