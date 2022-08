Maltempo Roma e Latina, nubifragio nella notte: alberi caduti, strade allagate, tetti divelti. Si contano i danni (FOTO)

Ondata di maltempo nel Lazio, si contano i danni dopo il fortissimo nubifragio abbattutosi stanotte nelle Province di Latina e Roma. Al momento sono stati segnalati alberi e rami caduti a seguito delle raffiche violente di vento e strade allagate. Inoltre, come annunciato poco fa, in questo momento due tratti della Pontina e della Via Appia risultano chiusi causa ostacoli presenti sulla carreggiata.

Maltempo Roma, strade allagate

Partiamo dalla provincia di Roma. Secondo quanto riportato da Meteo Lazio allagamenti si sono registrati nella notte a Nettuno, sul litorale romano. La pioggia si è abbattuta forte con intensità superiori ai 145 mm/h dalle ore 00:45 circa di martedì 16 agosto con accumuli totali di 32 mm alle ore 02:20. I dati sono stati registrati dalla stazione meteorologica situata ad Anzio (RM), fanno sapere gli esperti.

Foto di Sarosa (Meteo Lazio)

Anzio

Anche ad Anzio il temporale è stato di forte intensità come mostrano queste riprese dalla web cam di Tor Caldara.

Maltempo Latina, raffiche di vento e alberi abbattuti

Ma ad essere colpita è soprattutto la provincia di Latina. Come detto disagi sono stati riscontrati sulla Via Appia dove una pianta è caduta sulla carreggiata causando la chiusura nel tratto in direzione Roma all’altezza di Pontinia. Molti i danni anche ai capannoni per qualche tetto divelto con lamiere.

Fondi e Terracina

Danni segnalati anche in zona Salto di Fondi e sulla Piana di Terracina in località Borgo Hermada. La raffica di vento rilevata dalla stazione meteorologica di Fondi in zona Querce ha registrato una picco massimo di 66 km/h, non escludendo raffiche pure più intense sulle aree della piana limitrofe alla costa dove il temporale è approdato dal mare alla terraferma. Lo riporta Meteo Lazio.

Foto Pietro Malfatto (Facebook) e Meteo Lazio