Maltempo, chiusi tratti sull’Appia e sulla Pontina: alberi e rami caduti sulla carreggiata

Notte di maltempo nel Lazio e si contano i primi danni in particolare nella Provincia di Latina dove alcuni tratti della Pontina e della Via Appia sono stati chiusi a seguito della caduta di alberi e rami sulla carreggiata. Al lavoro sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas per ripristinare al più presto la viabilità.

Pontina chiusa oggi

Per ciò che riguarda la statale 148 la strada in questo momento è interdetta in entrambe le direzioni al km 82,700 all’altezza di Sabaudia (LT) a causa della caduta di alberi e rami sulla carreggiata a seguito del maltempo come detto.

Strada riaperta

Aggiornamento ore 9.26. La strada statale SS148 “Pontina” è stata riaperta al traffico. Al momento si registrano rallentamenti. Resta invece chiuso il tratto sulla SS7 “Appia”.

Appia chiusa per caduta alberi

Per ciò che riguarda invece la Via Appia quest’ultima risulta chiusa in direzione Roma dal km 84,800 al km 87,300. In questo caso siamo all’altezza del Comune di Pontinia (LT).

Foto di repertorio