Maltempo a Roma, la grandine imbianca le strade ai Castelli Romani

Il maltempo flagella Roma e i Castelli. Un forte temporale si è abbattuto sulla Capitale, colpita da pioggia e forti raffiche di vento dal primo pomeriggio di oggi venerdì 12 agosto. Si sono registrati molti disagi nel traffico e tra i residenti a causa degli allagamenti.

Grandine ai Castelli Romani

Ai Castelli Romani, oltre al temporale e alle forti raffiche di vento, la grandine ha colpito l’intera zona imbiancando strade e giardini e bloccando così il traffico in strada a Sud Est di Roma. Secondo le previsioni meteo le condizioni del tempo potrebbero migliorare alla fine di questa giornata, ma per ora i Castelli e il centro di Roma restano in tilt a causa di grandine e pioggia.