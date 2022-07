Incidente ai Castelli, si scontrano 3 auto, ciclista finisce travolto: è gravissimo

Stava percorrendo via dei Ciarlotti quando in sella alla sua bici, per cause ancora tutte da accertare, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Oltre alla bici, infatti, ben tre le auto incidentate nella carambola avvenuta ieri sera, intorno alle 20, a Lariano, ai Castelli Romani.

L’incidente di ieri sera a Lariano

Nell’incidente sono rimaste coinvolte, per cause in fase di accertamento, ben tre auto: una Ford Ka guidata da un 23enne, una Audi 3 con alla guida un uomo, classe 1980, e una Smart condotta da un 51enne, tutti residenti nella tra Zagarolo e Artena. Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma è certo purtroppo che ad avere la peggio è stato il ciclista, l’uomo, classe 1981, di Artena.

Come sta il ciclista

Il ciclista di 41 anni è stato elitrasportato al San Camillo di Roma, dove ora si trova ricoverato. Purtroppo sembrerebbe essere in pericolo di vita, ma i medici stanno tentando di fare il possibile. La dinamica dell’incidente, invece, non è ancora chiara e spetterà ai Carabinieri di Velletri fare chiarezza.