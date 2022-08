Sabaudia, occupa la spiaggia libera con ombrelloni e lettini per i clienti: scatta il sequestro

Posiziona ombrelloni e lettini sulla spiaggia libera per “riservare” il posto ai clienti, ma stavolta il piano non è andato a buon fine. Nella mattinata di oggi 10 agosto il personale della Guardia Costiera di Sabaudia ha sottoposto a sequestro le attrezzature balneari pre-posizionate su spiaggia libera da parte di un soggetto autorizzato ad esercitare soltanto il noleggio “a richiesta” per i clienti.

La spiaggia libera diventa uno “stabilimento balneare”

Una spiaggia libera ridotta a stabilimento balneare. L’area era stata pre-allestita in attesa dell’arrivo dei clienti. Il titolare però aveva l’autorizzazione solo per posizionare le attrezzature nel momento in cui queste fossero state richieste esplicitamente dai singoli clienti.

Giunto sul posto il personale della Guardia Costiera si è trovato di fronte a una spiaggia che era tutt’altro che libera. Su un’altra area dell’arenile erano stati posizionati molti pali per gli ombrelloni impedendo così alle persone di transitare nella zona, che credevano di trovarsi all’interno di uno stabilimento balneare.

Sequestrati ombrelloni e lettini: erano duecento

All’autore dell’illecito è stata contestata la violazione del Regolamento Regionale 9/2016 sull’uso del demanio per attività turistico-ricreative e dell’Ordinanza del Comune di Sabaudia. Dovrà quindi pagare una sanzione amministrativa. Al soggetto sono stati sequestrati circa duecento oggetti tra ombrelloni e lettini mentre la spiaggia libera è stata ripristinata.