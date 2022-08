Sabaudia, incendia due auto nel parcheggio condominiale: acciuffato il piromane

Ha dato alle fiamme due auto parcheggiate nell’area condominiale di uno stabile in centro a Sabaudia per poi dileguarsi. E’ successo a fine luglio scorso. A dare l’allarme erano stati alcuni residenti che vedendo il fumo e le fiamme avevano allertato immediatamente il 112.

Auto a fuoco a Sabaudia in Via Cesare Battisti

Sul posto – l’episodio si è verificato nella notte a cavallo tra il 23 e il 24 luglio scorso in un condominio di Via Cesare Battisti – erano intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Immediatamente erano state avviate le indagini per cercare di risalire al piromane raccogliendo ogni elemento utile senza tralasciare alcuna ipotesi investigativa. I militari quindi, dopo aver appurato che non vi erano collegamenti tra le vittime, si sono messi sulle tracce dell’autore.

Arrestato 57enne italiano

E in brevissimo tempo, fornendo così una risposta rapida e risolutiva a quanto accaduto, i Carabinieri sono riusciti a stringere il cerchio attorno ad un uomo italiano di 57 anni, peraltro già noto alle forze dell’ordine.

Il movente

Le indagini però, ad ogni modo, proseguono. Accertamenti sono tuttora in corso da parte dei militari per chiarire le motivazione che abbiano spinto l’uomo a dar fuoco alle due vetture.

Foto di repertorio