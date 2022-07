La ‘banda delle Bmw’ colpisce ancora: paura per una coppia di romani in vacanza a Sabaudia

Un vacanza da incubo, che una coppia di romani in vacanza a Sabaudia non dimenticherà tanto facilmente. I due, sono stati infatti derubati della propria auto, circostanza che li ha indotti a fare subito i bagagli e tornare a casa.

A mettere a segno il colpo si pensa sia stata la stessa banda che solamente pochi giorni fa rubò un’auto ai genitori di Tiziano Ferro e che, proprio per via di questi avvenimenti, è stata soprannominata la banda delle Bmw.

Leggi anche: Latina, ‘colpo’ nell’abitazione di Tiziano Ferro: è caccia ai ladri

Coppia in vacanza a Sabaudia derubata dell’auto: i fatti

I fatti sono avvenuti la scorsa notte, quando i malcapitati si sono trovati faccia a faccia con i ladri. Ma procediamo con ordine. Come anticipato, la coppia di romani era in vacanza a Sabaudia, in provincia di Latina. Avevano affittato un appartamento in Piazza Roma quando sono stati vittima di un furto.

Era notte e per via di alcuni rumori sospetti la donna ha deciso di andare a vedere cosa stesse accadendo trovandosi di fronte il malintenzionato. In preda al panico la donna è scappata, andando ad allertare subito il marito e poi i Carabinieri. Una volta ritornata pensava che i ladri avessero desistito dal loro intento invece se li è trovati nuovamente di fronte, erano in due.

La fuga e le indagini

Fortunatamente i militari stavano arrivando e questo ha indotto i malintenzionati a scappare. Ad aspettarli fuori una terza persona. La banda si è data alla fuga a bordo di una Bmw che è poi stata abbandonata nelle vicinanze del lago di Caprolace. Da qui i tre sono è fuggiti a piedi. Sono in corso le indagini, aperta la caccia ai ladri.