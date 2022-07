Latina, ‘colpo’ nell’abitazione di Tiziano Ferro: è caccia ai ladri

Avevano, molto probabilmente, pianificato tutto nei minimi dettagli. E avevano un solo obiettivo: mettere a segno il colpo, non certo in una casa qualunque, ma in quella del noto cantautore di Latina Tiziano Ferro. La scorsa notte, infatti, alcune persone, al momento ancora ignote, sono entrate in casa dell’artista, poi sono fuggite a bordo di due auto, due BMW, sottratte alla famiglia.

Il furto a Latina a casa di Tiziano Ferro

La società che gestisce i sistemi satellitari installati a bordo delle due auto ha immediatamente allertato la Polizia. E gli agenti si sono messi alla ricerca dei banditi. Sono riusciti a rintracciarli, mentre loro si allontanavano velocemente a bordo della BMW Serie 1.

I ladri, inseguiti dalle Volanti, hanno proseguito la fuga a piedi, per le campagne circostanti. Quindi, hanno abbandonato l’auto della famiglia Ferro, ma anche una Porsche che è poi risultata rubata a Roma lo scorso 2 luglio. Auto, probabilmente, utilizzata per raggiungere l’abitazione del cantante, quella che doveva essere ‘saccheggiata’.

La Polizia alla ricerca dei ladri

Attualmente sono in corso tutti gli accertamenti per risalire all‘identità dei ladri. Fondamentali saranno i rilievi degli specialisti della Polizia Scientifica e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Quello che è certo è che l’auto, la BMW serie 1, che era stata rubata alla famiglia di Tiziano Ferro, è stata recuperata. Ma ora la caccia ai ladri è aperta.