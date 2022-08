Caos a Grottaferrata per il maltempo: tombini saltati, rami caduti, allagamenti

Se fino a ieri il caldo torrido e gli incendi erano protagonisti delle nostre giornate, oggi la situazione si è completamente capovolta. Tuoni, lampo, trombe d’aria e i tanti attesi temporali estivi. Che sì, sono stati una vera e propria “boccata d’aria” ma anche la causa di numerosi disagi.

Rami sulla carreggiata

Sono caduti grossi rami sulla carreggiata in via di Rocca di Papa e viale Dusmet che hanno, inevitabilmente, portato a forti rallentamenti. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e Polizia Locale che grazie alla loro tempestività sono già intervenuti rimuovendo gli ostacoli e ripristinando il transito veicolare.

Tombini scoppiati

Inoltre, la Protezione Civile è all’opera per la sistemazione di due tombini in zona Villa Senni andati fuori sede a causa della pressione dell’acqua. Una pattuglia della Polizia Locale sta infine svolgendo un servizio di controllo sul territorio per monitorare ulteriori e potenziali criticità. Fortunatamente, non si registra alcun danno a cose o persone.