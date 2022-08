Maltempo Lazio, la pioggia arriva ai Castelli: grandinata e strade allagate (FOTO E VIDEO)

Arriva la pioggia nel Lazio. Dopo giorni e giorni di caldo torrido con temperature altissime sembra essere arrivato un po’ di sollievo con i primi temporali che si stanno abbattendo ad esempio nella zona dei Castelli Romani. Ecco allora la situazione nelle varie zone della Regione.

Pioggia e temporali ai Castelli Romani

A monitorare la situazione in tempo reale sono gli esperti di Meteo Lazio i quali, oltre alle previsioni, pubblicano – coadiuvati dagli utenti – le foto con la situazione nei vari Comuni del Lazio. In questo momento, mentre scriviamo, pioggia si sta abbattendo ai Castelli, in particolare nelle zone di Rocca Priora e a Rocca di Papa. Registrati anche i primi disagi con alcune strade finite allagate.

Video pagina Facebook Meteo Lazio Francesco Swerc e Alessandra Capretti

Foto in alto Daniela Martinetto

Zone colpite dal maltempo nel Lazio oggi 9 agosto 2022

Questo uno degli ultimi aggiornamenti meteo pubblicati da Meteo Lazio nei minuti scorsi: