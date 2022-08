Maltempo, violento temporale su Roma e provincia all’alba: 3 alberi caduti

Dalle 4:30 di questa notte un violento temporale, accompagnato da un forte vento, ha colpito Roma e la provincia. Le piogge hanno iniziato a cadere anche sul litorale romano.

Dopo la grandine caduta ai Castelli ieri sera, con enormi chicchi di grandine che hanno flagellato soprattutto Marino, Castel Gandolfo e Albano, questa mattina la pioggia non ha risparmiato tutti i quartieri della Capitale.

Albero caduto su un’auto in sosta a Monteverde

A Monteverde un albero è caduto in via di Monteverde, colpendo un’auto in sosta nei pressi della chiesa San Damaso.

Caduto anche un altro albero a Roma, in via delle Cave, nel quartiere Appio Latino. I rami sono finiti su un cancello pedonale. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Il terzo albero è invece crollato ad Anguillara.

L’allerta meteo della Protezione Civile

Così come previsto dal Centro Funzionale Regionale già ieri, resta l’allerta meteo gialla per la giornata di oggi. L’allarme era stato diffuso su indicazione del Dipartimento della Protezione Civile, che prevede condizioni meteo avverse ancora per l’intera giornata, con temporali e forte vento. “Ci saranno precipitazioni sparse – riporta il bollettino – a prevalente carattere di rovescio o temporale, sull’intera regione Lazio”.