Pontina, ancora incendi in strada: a fuoco lo spartitraffico, lunghe code e rallentamenti

Roma. Gli incendi non si placano, e l’orario di punta è proprio quello che va dalle 12.00 alle 16.00 circa, quando l’aria è torrida, l’asfalto rovente e le sterpaglie possono facilmente prendere fuoco con la complicità del vento.

L’incendio di oggi 8 luglio

L’ultimo registrato che ha provocato apprensione tra i conducenti della Pontina si è verificato oggi, venerdì 8 luglio, al km 12, proprio qualche minuto fa, precisamente alle 16.15 circa. Le piante che si trovano all’interno dello spartitraffico hanno immediatamente preso fuoco, e le fiamme hanno rischiato di estendersi per diversi metri compromettendo anche lo scorrimento e la visibilità su strada.

Traffico e viabilità al km 12

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. Sul posto anche le pattuglie 9 Eur Polizia Locale per il servizio di viabilità. L’incendio è grossomodo contenuto, la strada non è stata chiusa, tuttavia lo scorrimento è compromesso e iniziano a crearsi lunghe code, a causa anche dell’orario e del week end in arrivo.