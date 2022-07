Pontina, ancora un incendio nei pressi del campo rom: alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Fiumicino. Ancora incendi che devastano il territorio, questa volta di proporzioni davvero notevoli. Un’altissima colonna di fumo è stata avvitata proprio questa ultima ora nella zona di Castel Romano.

L’incubo degli incendi

Sono giorni davvero da incubo in tutto il territorio: le temperature sono roventi, della pioggia nemmeno l’ombra, l’allerta idrica è ovunque nell’hinterland romano e, come se non bastasse, gli incendi sono centinaia disseminati in tutta la Regione.

Il maxi incendio a Roma nord

Ieri, ad esempio, il maxi incendio a Roma Nord, nei pressi di Balduina ha fatto enormi danni, costringendo intere famiglie a lasciare il proprio appartamento a causa delle fiamme sempre più vicine. Ora la Procura ha anche aperto un fascicolo perché si sospetta che il rogo sia doloso. Intanto le fiamme proprio questa mattina hanno ripreso la loro corsa. I Vigili del Fuoco sono da ore, ininterrottamente occupati con le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Terribile incendio a Castel Romano: il video

Ma oggi non è un giorno migliore. Tra i tanti roghi segnalati dal corpo dei Vigili del Fuoco, nell’ultima ora, a destare enorme preoccupazione, è quello rilevato a Castel Romano. Qui un’altissima colonna di fumo è stata avvistata a chilometri di distanza e l’incendio continua a bruciare senza sosta. Dal posto decine di chiamate e segnalazioni per l’intervento.