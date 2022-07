Ancora fiamme a Pineta Sacchetti: è ripartito l’incendio, alta colonna di fumo (VIDEO)

Non c’è davvero tregua a Roma. Dopo il devastante incendio di ieri nel Parco del Pineto, poco fa le fiamme sono ripartite, sempre nella stessa zona. E l’alta colonna di fumo nero è ben visibile in cielo, fino alla Balduina.

Incendio nel Parco del Pineto

Poco fa l’incendio nel Parco del Pineto, a Pineta Sacchetti, è ripartito. A prendere fuoco sterpaglie, alberi, siepi e la situazione è sempre la stessa: aria irrespirabile per i residenti, alta colonna di fumo in cielo e pioggia di ‘cenere’. Sul posto, per domare le fiamme, i Vigili del Fuoco di Montemario, che stanno cercando di mettere in sicurezza l’area, proprio nei pressi dell’edificio Forte Braschi. Sul luogo anche la Protezione Civile e la Polizia Locale di Roma Capitale.

La situazione sembrerebbe essere critica, il fumo tanto. L’incendio, quello di ieri, era stato estinto solo un’ora fa: a distanza di poco, le fiamme sono ripartite lì, in via Proba Petronia al civico 73. Tantissime le segnalazioni dei residenti, che hanno subito allertato i vigili del fuoco.

Articolo in aggiornamento