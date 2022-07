Roma, terrificante incendio al Parco del Pineto: bimbi salvati dai Vigili del Fuoco (FOTO e VIDEO)

Non c’è pace per la Capitale che, complici le torride temperature del periodo, continua a bruciare. L’ennesimo incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in via della Pineta Sacchetti. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Incendio in via Pineta Sacchetti: cosa è successo

Come anticipato l’incendio è divampato intorno alle 14 di oggi, lunedì 4 luglio. Le fiamme sono divampate in Via della Pineta Sacchetti entrata parco del Pineto. Qui tre squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Roma con l’ausilio di un’autobotte, un’elicottero e il Direttore Operazioni di Spegnimento, sono attualmente a lavoro per domare il rogo.

Evacuati dei bambini

Le fiamme hanno raggiunto il centro sportivo Vis Aurelia danneggiando momentaneamente alcune strutture in legno e il circolo The Fox in Via Ettore Stampini dove sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo visibile a chilometri di distanza.

I residenti

Le operazioni di spegnimento sono rese difficoltose dal vento e l’incendio sta destando non poca preoccupazione per i residenti, che temono non solo per la vegetazione presente all’interno del parco ma anche per le vicine abitazioni.