Chiusa Via di Pratica di Mare, traffico bloccato anche sulla Pontina: ancora disagi per i pendolari

E’ ancora chiusa Via di Pratica di Mare dopo gli incendi scoppiati nella giornata di ieri. La strada pertanto è interdetta tra Castel Romano e Villaggio Azzurro in entrambe le direzioni. Disagi si riscontrano sin dalle prime ore del giorno in tutta l’area compresa la Pontina dove la circolazione risulta bloccata in direzione Roma già a partire da Pomezia.

Traffico Pontina oggi

Aggiornamento. In questo momento (ore 8.15) si segnalano code sulla Pontina già all’altezza della Castagnetta e fino ad oltre Pomezia in direzione Roma. Su Via di Pratica di Mare invece la fila inizia dal Borgo di Pratica fino all’incrocio/rotatoria con Via Arno. Su quest’ultima, come accennato in apertura, a seguito degli incendi del 5 luglio, sono in corso tuttora interventi di controllo al fine di ripristinare (in sicurezza) la circolazione.

I percorsi consigliati

Come strada alternativa in questo momento è consigliata la Laurentina dove non si registrano rallentamenti alla circolazione. Un’ulteriore possibilità è quella di usare la Via Litoranea.

📌 🚧 #Roma #lavori – Via di Pratica ⛔ strada chiusa, a seguito di incendio del 5 luglio, tra Via Pontina e Via Arno per interventi di controllo, e ripristino circolazione. 👉 Il centro città è raggiungibile percorrendo la Via Pontina o la Via Litoranea#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) July 6, 2022

