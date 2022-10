Incendio alla stazione Termini: densa nuvola di fumo nero nel cielo (FOTO E VIDEO)

Momenti di paura questo pomeriggio alla stazione Termini di Roma a causa di un grosso incendio. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio in via Marsala, vicino all’entrata laterale della stazione. Il rogo ha generato una nuvola di fumo denso e nero che è visibile da molti quartieri della città. Arrivate sul posto diverse ambulanze e i Vigili del Fuoco, al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

Incendio alla Stazione Termini

Un grosso incendio si è sviluppato questo pomeriggio alla stazione Termini. Il rogo ha dato vita ad una densa nuvola di fumo nero che ha, comprensibilmente, allertato tutti coloro che stavano transitando in quel momento nelle vicinanze della stazione. Un tam tam si sta avvicendando in questo momento sui social e le immagini del rogo stanno facendo, letteralmente il giro del web.

Evacuato un bar in via Marsala

Secondo quanto si apprende a causare l’incendio sarebbero stati alcuni motorini andati in fiamme in via Marsala. Disposta la chiusura temporanea di via Solferino ed evacuato un bar, lambito esternamente dalle fiamme. Presenti sul posti gli agenti della polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

Seguiranno aggiornamenti