Le foto intime della 15enne sul web e l’odio degli haters: “Ho tentato il suicidio”

Hanno fatto girare sul web foto intime di una 15enne che, nella disperazione ha anche tentato il suicidio ed era finita in coma. La storia della ragazzina di Roma, riportata da Il Messaggero, fa venire i brividi. La crudeltà tra adolescenti sembra non avere limiti…

A raccontare la sua vicenda è la protagonista, con una serie di messaggi inviati a un’amica per spiegarle cosa le era capitato e come mai.

Cosa è successo

La 15enne ha spiegato all’amica che due estati fa era stata ricattata affinchè mandasse foto e video al suo fidanzato. Lo avrebbe fatto, per essere accettata dal gruppo, per non sentirsi emarginata, messa da parte, ma ammette: “Ho sbagliato perché non ci accetta così”

Quelle immagini non sono rimaste solo in mano al destinatario, perché l’ex ragazzo della 15enne le avrebbero fatte girare per farle arrivare anche a compagni e compagne dell’adolescente.

Una diffusione che ha provocato nella ragazzina imbarazzo e disagio. Un disagio tanto forte da spingerla a cercare di farla finita. “Ho provato ad ammazzarmi per i troppi insulti”. Raccapricciante la cattiveria che i 15enne riescono a manifestare non considerando in alcun modo le conseguenze dei loro gesti.

La vittima dice: “Ci sono ancora persone che pensano cose negative su di me”

“Sono finita in coma e adesso ancora ci sono persone che pensano cose negative su di me, e si inventano anche caz…te”. Sta ancora cercando, con non poca difficoltà, di buttarsi alle spalle la vicenda la giovane protagonista. Eppure dice ancora all’amica: “Una mia amica anche lei le aveva mandate ma poi quello non l’ha fatte girare…”

Per fortuna anche tra gli adolescenti capita di trovare chi ragiona con la propria testa e non segue il branco, tanto che l’amica della 15enne una volta ascoltata la storia della sua amica la rassicura: “Te dico a sincera, le ho viste ma a me non interessa molto, capita a tutti de sbagliá”.