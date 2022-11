Tremendo incidente tra 5 veicoli sulla Nettuno-Velletri: 7 feriti, 3 sono gravi

Un bilancio pesante, quello del maxi incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 10 novembre, sulla Velletri-Nettuno, al confine tra Aprilia e Nettuno. Lo scontro si è verificato in via dei Cinque Archi nel territorio comunale di Aprilia e ha visto coinvolte una Mercedes Classe A, una Citroen C3, una Fiat Panda, un furgone e un autocarro. Ben 7 i feriti, di cui 3 in condizioni gravi: per loro c’è stato il ricovero in codice rosso in ospedale.

Lo scontro

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una delle vetture, l’autocarro, sia uscita fuori strada, andando a finire nel canale che costeggia la strada. Gli altri veicoli si sono tamponati e uno di questi è finito di traverso nella carreggiata. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze, gli agenti della Polizia locale di Aprilia e i vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. La strada è rimasta chiusa per circa due ore per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza del manto stradale. Ripercussioni anche nelle strade limitrofe.