Falciato da un’auto mentre attraversa la strada: gravissimo un anziano

Aprilia. Un anziano è finito in ospedale in codice rosso dopo essere stato falciato da un’auto in mezzo alla strada. Il tremendo avvenimento è successo nella mattinata di oggi, 4 novembre, precisamente in Via Verdi ad Aprilia. L’uomo è stato raggiunto all’improvviso dal veicolo che pare non abbia fatto in tempo ad arrestare la sua corsa per evitarlo prima dell’impatto che lo ha costretto al trasporto d’urgenza in ospedale.

La dinamica dell’incidente: codice rosso per un anziano

La vittima dell’incidente ha all’incirca 87 anni, e stava in quel momento dirigendosi verso l’altra parte della strada, dopo aver deciso di attraversare la carreggiata. L’auto in questione, condotta da un 78enne, come ci indicano le prime testimonianze a riguardo, non è riuscita in nessun modo ad evitare l’impatto, e così l’ha travolto in pieno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito d’urgenza il ferito in clinica, mentre i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che hanno effettuato i rilievi.