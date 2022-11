Roma, durissimo incidente stradale: camion travolge scooter

Roma. Un incidente nella mattinata di oggi, venerdì 4 novembre, che ha contribuito ad intasare le strade capitoline durante le ore di punta per lo scorrimento delle auto. Il sinistro si è verificato proprio nell’ultima ora, in zona Nomentana, altezza Colleverde. L’impatto deve essere stato abbastanza violento, a giudicare dalle condizioni in cui sono ridotti i veicoli. Dalle foto trasmesseci, pare che l’incidente sia avvenuto tra due camion e uno scooter. La dinamica dell’impatto è ancora tutta da chiarire, oltre alle lunghe file, sul posto ci sono anche autorità competenti per la viabilità e soprattutto per il rilievi. Operatori del 118 immediatamente arrivati dopo la segnalazione per il soccorso di eventuali feriti.

La dinamica dell’incidente a Roma

Come detto, la dinamica è ancora tutta da chiarire. Sul posto, però, c’è qualche testimone che pare abbia assistito a tutta la dinamica in prima persona. Secondo le loro testimonianze, lo scooter avrebbe tentato di sorpassare il primo camion all’altezza della curva. Purtroppo, però, durante la manovra un altro mezzo pesante veniva dalla corsia opposta, e l’ha preso in pieno. L’uomo è stato sbalzato via dal suo mezzo, non si conoscono le sue condizioni di salute, ma certo l’impatto è stato notevole.

Aggiornamenti sull’incidente

L’impatto si è verificato previsamente in Via nomentana, 1563, ad intervenire è stato il III Gruppo Nomentano della Polizia Locale. L’uomo in sella al motoveicolo è del ’79, è stato trasportato all’Ospedale Sant’Andrea in codice giallo.

Foto in copertina di Massimiliano Cervo Cervini