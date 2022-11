Grave incidente a Roma: diverse auto coinvolte, una va a fuoco: ci sono feriti

Roma. Un incidente nella serata di ieri, dopo il quale una delle autovetture coinvolte ha preso fuoco, rischiando di mettere a repentaglio la vita dei conducenti coinvolti nello schianto. Prima la frenata improvvisa, poi il boato dell’urto tra le carrozzerie, e infine un silenzio inquietante, a seguito del quale le fiamme si sono insinuate tra i veicoli, aumentando esponenzialmente nel giro di pochi minuto. Il fatto è accaduto alle ore 21:30 circa di ieri sera, mercoledì 2 novembre, quando la Sala Operativa del Comando VVF di Roma ha inviato la squadra 7/A del distaccamento di Ostiense e un’autobotte, in Via Camillo Serafini incrocio Via di Bravetta.

Occupano ex hotel e fanno divampare un incendio: salvato un ragazzo che dormiva all’interno

Incidente a Roma: scoppia l’incendio tra le vetture coinvolte

La segnalazione arrivata in centrale parlava di un incidente stradale tra diverse autovetture a seguito del quale una di queste ha preso fuoco, con il pericolo di esplosione. Diverse le persone ferite nello schianto, di cui al momento però non si hanno informazioni certe o chiare. Ad ogni modo i diversi feriti sono stati affidati agli operatori del 118, anche loro intervenuti immediatamente sul posto per prestare i primi soccorsi e il successivo trasporto in ospedale. Le cause che hanno portato al sinistro stradale sono ancora in via di ricostruzione da parte delle autorità intervenuti sul posto per i rilievi. Saranno proprio i rilievi e le indagini, oltre che le testimonianze, ad indicare agli inquirenti la pista da seguire per ricostruire esattamente al dinamica della collisione e le ragioni che hanno portato diverse persone a rischiare la vita.