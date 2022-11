Occupano ex hotel e fanno divampare un incendio: salvato un ragazzo che dormiva all’interno

E’ scoppiato un violento incendio presso un ex hotel di Latina, che da tempo era occupata abusivamente da alcuni soggetti. La struttura alberghiera, denominata un tempo “Hotel De La Ville Central”, sorge a pochi minuti dal Centro Storico del comune pontino e proprio accanto all’ospedale Santa Maria Goretti, in quanto l’edificio dato alle fiamme sorge su via Lucia Scaravelli 14. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nel domare il rogo.

Le fiamme all’interno dell’Hotel de la Ville Central

La struttura alberghiera “De la Ville Central”, che all’epoca era un rinomato “quattro stelle”, vedeva un’occupazione da diverso tempo. Infatti, i suoi spazi erano stati occupati da persone provenienti dal Nordafrica, che utilizzavano l’immobile come dimora e passare le proprie giornate. E’ immaginabile come durante la loro occupazione, abbiano riadattato gli spazi delle camere della struttura alberghiera come case, portando al seguito anche dei propri familiari presenti sul territorio di Latina.

E’ ancora in fase d’indagine le motivazioni dell’incendio, che potrebbero essere legate a una fiamma sfuggita al controllo umano oppure addirittura di natura intenzionale. Corposo l’intervento dei Vigili del Fuoco arrivati sul posto, che non solo hanno dovuto domare le fiamme provenienti dall’edificio e che potevano dilagare su altre strutture limitrofi, in primi l’ospedale, ma anche vedere se alcuni soggetti erano rimasti all’interno dell’edificio a fuoco.

Proprio in questa tipologia di controllo, è stato trovato un ragazzo, poi portato in salvo, che dormiva nella struttura e che non si era accorto del potente incendio accesosi negli ex locali alberghieri. Nonostante non abbia riportato nessuna ferita, l’occupate è stato portato presso il polo sanitario più vicino per valutare eventuali danni legati all’inalazione dei fumi tossici. Sul posto, presenti pattuglie della Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale di Latina, che stanno indagando sul fatto e hanno transennato la zona per garantire lo spegnimento dell’incendio.