Roma, terrificante incendio in un appartamento: morto un uomo (VIDEO)

Terribile incendio oggi a Roma, in via Lago Tana, angolo viale Libia, costato la vita a un uomo di 68 anni. Le fiamme sono scoppiate intorno alle ore 14:50 in un appartamento situato al primo piano di una palazzina residenziale. L’incendio si è propagato in pochi minuti in tutto l’appartamento, senza lasciare scampo all’uomo che era all’interno dell’abitazione.

Proprietario di casa senza vita

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due squadre antincendio, un’autoscala, l’autobotte e il carro degli autoprotettori, oltre al capoturno e al funzionario di guardia. Presenti anche i sanitari del 118 e gli agenti dei commissariati Vescovio e Salario. Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco e gli agenti di polizia hanno recuperato il corpo senza vita dell’uomo che viveva nell’appartamento. Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno generato l’incendio.