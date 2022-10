Terribile incendio su Monte degli Elci: fiamme verso la Salaria

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, alle 16 e 30, su Monte degli Elci, a nord est di Roma. Un fuoco persistente che ha costretto, inoltre, i soccorritori a lavorare in zone impervie. Ma gli operatori preposti alle attività di spegnimento non si sono persi d’animo e hanno proseguito lungo tutta la notte le attività per cercare di avere ragione di quelle fiamme che avanzavano rapidamente.

L’incendio si fa strada verso la Salaria

Stamattina l’incendio che ha raso al suolo una parte della montagna di Carpignano, ha continuato a farsi strada tanto da arrivare quasi sulla Salaria. Difficili le attività solo da terra, per questo è stato predisposto l’intervento di Canadair.

Sembra che finalmente il fuoco sia sotto controllo, ma ancora non del tutto spento. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono ancora al lavoro.

Nella notte le fiamme alte sono state viste in varie zone di Roma, tra l’altro a Prima Porta, a Monterotondo, a Fonte Nuova e a Fiano Romano.