Roma, ancora un mezzo Ama a fuoco: è il secondo in 24 ore

Un altro incendio, fortunatamente senza conseguenze per le persone, ha colpito un mezzo dell’Ama. Dopo il rogo avvenuto ieri all’alba all’interno di un mezzo della municipalizzata romana in corso Regina Maria Pia a Ostia, questa mattina nuovo nuovo incendio ha distrutto un veicolo dell’azienda. Il compattatore era in servizio lungo via Pellegrino Matteucci, in zona Ostiense.

Il dipendente dell’Ama alla guida del camion è sceso dal veicolo subito dopo essersi accorto che il mezzo stava prendendo fuoco. Ha chiamato i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. La strada dove era parcheggiata la vettura è stata chiusa tra via Ostiense e via Bove per consentire le operazioni di spegnimento del rogo.

Mezzi Ama a fuoco, un fenomeno troppo frequente

Il fenomeno dei mezzi dell’Ama che prendono fuoco non è una novità. Casi come quello avvenuto oggi si sono ripetuti negli ultimi anni e nel 2022. Quest’anno il primo incendio ha riguardato una spazzatrice in servizio il 5 marzo a via Casal Monastero. Il secondo ha coinvolto il 4 aprile una vettura a corso Rinascimento. Il terzo una spazzatrice che effettuava il servizio diurno a via Prenestina. Il quarto è scoppiato nella notte tra il 17 e il 18 aprile in un camion della municipalizzata in servizio a Cinecittà. Il 21 giugno una spazzatrice è andata a fuoco a Termini. Il 24 giugno a Primavalle le fiamme hanno danneggiato un altro veicolo Ama . Infine lo scorso 17 agosto un incendio è scoppiato in un camion dell’Ama in servizio a via Laurentina. Finora i conducenti dei mezzi che hanno preso fuoco non hanno riportato ferite. Ma le condizioni di sicurezza di alcuni mezzi in cui lavorano non sembrano ottimali.

Lo scorso anno veicoli in fiamme anche in un centro di raccolta Ama

Gli incendi non hanno riguardato solo i veicoli in servizio. Lo scorso anno sono andati a fuoco sei mezzi nel centro di raccolta Ama di via Cassia. In quell’occasione tre mezzi andarono distrutti e tre furono danneggiati. Le forze dell’ordine non trovarono in quell’occasione elementi riconducibili a un eventuale gesto doloso. Ma fu ipotizzato che l’incendio potesse essere stato causato da un malfunzionamento di una spazzatrice che ha generato l’incendio, successivamente propagatosi agli altri veicoli.