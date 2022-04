Paura a Roma, spaventoso incendio: mezzo AMA prende improvvisamente fuoco, chiusa la Prenestina (FOTO E VIDEO)

Momenti di paura pochi istanti fa a Roma, in via Prenestina, angolo via Ettore Fieramosca, all’altezza di piazzale Prenestino, al Pigneto. Un mezzo AMA in servizio per la pulizia delle strade ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava a pochi passi da un distributore di carburante.

Incendio spazzatrice AMA al Pigneto

La spazzatrice si trovava in direzione Roma Centro quando è iniziato a vedersi il fumo dalla parte posteriore del mezzo. Le fiamme sono divampate in pochi istanti e hanno avvolto la spazzatrice, distruggendola completamente. Sul posto si sono fermati i carabinieri, di passaggio con una pattuglia, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco sono arrivati poco dopo e hanno spento le fiamme, ma il mezzo era completamente distrutto. Il fumo aveva già avvolto l’intera zona.

Chiusa la Prenestina

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Per poter mettere in sicurezza la strada, vista la vicinanza con il distributore di carburante, e rimuovere il mezzo, i carabinieri hanno chiuso temporalmente il tratto di Prenestina coinvolto dall’incendio. Gli automobilisti sono quindi costretti a prendere la tangenziale. Le code sono in aumento.