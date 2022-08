Ancora un mezzo AMA in fiamme: a fuoco un camion in via Laurentina (FOTO)

Ha preso fuoco all’improvviso. Giusto il tempo, per gli operatori, di scendere dal mezzo e mettersi al sicuro. Poi le fiamme hanno avvolto il camion, in servizio in via Laurentina, al chilometro 19.500, all’altezza di via Strampelli, nel territorio comunale di Roma, in località Selvotta.

L’incendio all’alba

L’incendio è scaturito verso le 5:00 di questa mattina. Gli operatori stavano percorrendo via Laurentina quando dalla parte posteriore si sono sentiti rumori sospetti. Le fiamme sono divampate in pochi istanti. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il mezzo venisse completamente avvolto dalle fiamme, ma nonostante questo è inutilizzabile, in quanto i danni sono enormi.

Disagi per la circolazione stradale fino alle 7:30 di questa mattina in entrambi i sensi di marcia.

