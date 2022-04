Incendio a Roma, spazzatrice dell’Ama in fiamme (FOTO)

Attimi di paura nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, in corso Rinascimento, all’altezza del civico 101. Qui, un mezzo Ama, per cause ancora tutte da accertare, ha preso fuoco. La spazzatrice è andata completamente distrutta, ma l’incendio, che si è allargato, ha danneggiato anche due auto, che erano parcheggiate lì nei paraggi. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 23.40, i Vigili del Fuoco con un’autobotte. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Mezzi Ama a fuoco

Non è certo la prima volta che accade e non sono certo scene sconosciute. Spesso nella Capitale, oltre agli autobus, anche i mezzi Ama sono coinvolti in incendi. In alcuni casi anche di natura dolosa, come è avvenuto l’anno scorso, nella notte, in via Falterona a Montesacro, nel III Municipio. Qui un compattatore ribaltabile di proprietà dell’Ama, regolarmente parcheggiato sul posto, è stato incendiato.