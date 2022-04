Roma, “falò” di Pasqua: paura nella notte, a fuoco un altro mezzo AMA (VIDEO)

Momenti di paura la scorsa notte a Roma in via Raimondo Scintu, in zona Cinecittà. Nella notte tra sabato e domenica di Pasqua un mezzo Ama ha preso improvvisamente fuoco in strada. La scena è stata ripresa da una coppia di passaggio in auto e inviata alla pagina social “Welcome to Favelas”.

Ad incendiarsi la parte posteriore del mezzo e un grosso cumulo di rifiuti rimasti in strada a poca distanza dal camion. Le immagini mostrano un incendio di notevoli proporzioni, con le fiamme che illuminano la notte. Si tratta del secondo mezzo andato a fuoco nel giro di poco tempo.

Mezzi Ama a fuoco: la spazzatrice in fiamme due settimane fa

Due settimane fa, infatti, una spazzatrice si era improvvisamente incendiata mentre percorreva via Prenestina. In questo caso l’incendio era avvenuto in pieno giorno e il mezzo era stato completamente distrutto dalle fiamme. La strada era stata interdetta al traffico per circa un’ora, con pesanti conseguenze per il traffico veicolare. Stavolta, data l’ora notturna, non ci sono state ripercussioni per il traffico, ma il mezzo coinvolto è un camion per la raccolta dei rifiuti. Dalle immagini sembra essere di nuova generazione, come era del resto anche la spazzatrice.

