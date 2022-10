Ostia, camion Ama a fuoco: cumuli di rifiuti sparsi in strada

Stava trasportando tutti i rifiuti appena raccolti quando, improvvisamente, qualcosa è andato storto. E il camion Ama ha preso fuoco. Non è certo la prima volta che accade, ma ora l’episodio è avvenuto a Ostia, intorno alle 6 di questa mattina, in via Angelo Celli, all’altezza del civico 4.

L’intervento dei Vigili del Fuoco per camion Ama in fiamme

A prendere fuoco, per cause ancora tutte da accertare, un camion dell’Azienda Ama, della municipalizzata che si occupa dei rifiuti della Capitale. Sul posto, per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, presenti anche la Polizia e i caschi bianchi della Polizia Locale del X Gruppo Mare per gestire la viabilità. L’area interessata dall’incendio è stata transennata, ma non sembrerebbero esserci feriti, fortunatamente. In strada, però, tutti i rifiuti accumulati. E lo scenario questa mattina, per chi è passato di lì, non è stato certo dei migliori.

La viabilità

Per i rilievi è stata chiusa Piazza Regina Pacis nel tratto tra via Vincenzo Vannutelli e via Angelo Celli.

Foto di Eugenio Landi