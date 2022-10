Terremoto a Roma e ai Castelli Romani

Terremoto oggi a Roma. Alcune scosse di terremoto sono state avvertite a Roma e nei Castelli Romani nella tarda serata di martedì 11 ottobre.

Il terremoto è avvenuto alle ore 23:38. A registrare le scosse la centrale Ingv. Tre le scosse, con epicentro a Ciampino.

Terremoto a Roma e ai Castelli

Le scosse, secondo quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vuolcanologia, ha avuto una magnitudo pari a 2.0 a Frascati e 2.2 a Ciampino. Sono state registrate tre distinte scosse, sentite chiaramente sia nella Capitale, soprattutto nella parte Est, sia ai Castelli, verso Ciampino e Frascati. L’ultima scossa è avvenuta alle 23:55, con epicentro a Ciampino.

Paura tra i cittadini

In molti, sia a Ciampino che a Frascati, hanno sentito le scosse, così come in vari quartieri di Roma. Maggiormente sentito a Torre Angela, Giardinetti, Anagnina, Tuscolana, Cinecittá e Don Bosco.