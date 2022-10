Paura ai Castelli Romani, scoppia un incendio in un panificio: dichiarato inagibile

Un maxi incendio è scoppiato alle prime ore di oggi 15 ottobre 2022, intorno alle 5:00 del mattino, in un panificio ai Castelli Romani in via del Pratone. La parte del locale in cui è divampato il rogo è stata dichiarata inagibile.

Incendio a Grottaferrata: fiamme in un panificio

Le fiamme hanno interessato un esercizio commerciale di via del Pratone, un panificio a Grottaferrata. Sul posto intorno alle 5:00 del mattino sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Al momento dell’incendio non era presente nessuno all’interno dell’attività, quindi, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Il rogo ha distrutto il bancone per la vendita e i suppellettili, le fiamme hanno raggiunto il tetto in legno e le tegole.

Inagibile parte del locale

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare ma secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della stazione di Grottaferrata, intervenuti sul luogo, non sembrerebbe trattarsi di un incendio doloso. Ma nessuna ipotesi è esclusa al momento. Intanto, la parte del locale danneggiata dal fuoco è stata dichiarata inagibile.