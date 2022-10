Roma, scoppia un incendio nell’ufficio postale: evacuato il palazzo vicino, strade chiuse

Roma. Per tutti coloro che hanno pensato che le poste sono un luogo ”infernale”, con interminabili file, problematiche, lotte per il proprio turno e una lunghissima ed infinita burocrazia, forse dovrebbero aggiustare il tiro e pensare all’evento che è accaduto questa mattina. In cui l’epiteto ”infernale” non è stato solamente un’allegoria, ma un termine letterale. Sì, perché l’ufficio postale situato nel quartiere Parioli è andato letteralmente in fiamme questa mattina, giovedì 13 ottobre.

Rogo nelle Poste a Parioli

E quel che è peggio, in piano orario di operatività, con le persone dentro e fuori, in attesa del loro turno allo sportello. A lanciare l’allarme è stata la direttrice, intorno alle 11.30, che ha avvertito immediatamente i Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto per sedare le fiamme. L’ufficio postale aggredito dalle fiamme è quello che si trova su Via Mercalli. Oltre a loro, anche gli agenti della Polizia Locale per il servizio viabilità.

Strade chiuse per le operazioni

I pompieri hanno evacuato l’ufficio postale e anche il palazzo adiacente, per scongiurare qualsiasi pericolo ulteriore. Al momento sembrerebbe non esserci nessun ferito, e le operazioni di messa in sicurezza si sono svolte regolarmente. Parallelamente, invece, gli agenti della Locale hanno chiuso la strada al traffico, per consentire le operazioni. Nel dettaglio è stata chiusa Via Mercalli con limitazioni comprese tra Via Denza e via Boscovich.