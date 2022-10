Roma, le fiamme assediano l’ultimo piano di una palazzina: famiglie evacuate

Roma. Un incendio vasto e insidioso, che sta tenendo impegnati i Vigili del Fuoco intervenuti proprio in queste ore. Le fiamme sono divampate proprio nell’ultima ora, intorno alle 11.15 circa.

Brutto incendio in mattinata a Roma

Due squadre VVF, con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala, il Carro Teli e il TA/6, sono presenti sul posto nel tentativo di domare le fiamme che non sembrano accennare a diminuire al momento.

Deposito materiali assediato dalle fiamme

Ad andare a fuoco è stato un deposito materiali che si trova all’ultimo piano di una palazzina in Via degli Alagno, 37. Come anticipato, le operazioni non sono facili e tutt’ora in corso: per fortuna, però, non sembrano esserci persone coinvolte, ma in via precauzionale sono stati evacuati tutti gli appartamenti della Scala E. Sul posto anche Polizia di Stato, 118, Italgas e ACEA per le rispettive competenze.