Roma, terrore per uno studente: resta intrappolato nel balcone mentre la casa va fuoco

Ha iniziato a urlare spaventato e si è rifugiato in balcone, unico punto non ancora raggiunto dalle fiamme. Lui, uno studente di 29 anni, unico occupante dell’appartamento in via Fuscaldo al civico 20, al primo piano, era letteralmente terrorizzato. E’ successo questa notte a Roma, in zona Anagnina, dove appartamento ha preso fuoco intorno alle ore 4:00. Le fiamme sono divampate dalla cucina, distruggendola completamente.

Il ragazzo, uno studente universitario che in quel momento si trovava da solo, ha avuto la prontezza di scappare in balcone per chiedere aiuto e chiamare nel contempo il NUE 112.

Il salvataggio

I Carabinieri della Stazione Roma Appia di pattuglia in transito, sentendo le urla del ragazzo sono intervenuti insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma. I Carabinieri hanno sfondato la porta d’ingresso, riuscendo a portare in salvo lo studente. Pochi istanti dopo sono arrivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma con due squadre iniziali, più l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala e il TA/6.

Lo studente, un ragazzo di 29 anni, dopo essere stato tratto in salvo è stato consegnato ai sanitari del 118, che gli hanno prestato le prime cure direttamente sul posto. Fortunatamente non è rimasto ferito: per lui solo un grande spavento. Ingenti i danni all’appartamento. Spavento per gli abitanti della palazzina, svegliati all’improvviso dal forte odore di fumo e dal suono delle sirene.