Incendio nel cortile condominiale: 4 auto distrutte dalle fiamme

L’allarme è scattato nelle prime ore di stamattina. Erano ancore le 5 quando i Vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio in un cortile condominiale di Castel Gandolfo. Insieme ai pompieri sono accorsi anche i Carabinieri per verificare cosa stesse succedendo.

Nel cortile di un condominio in via Santo Spirito quattro auto erano completamente avvolte dalle fiamme. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il rogo si sia sviluppato da una delle 4 vetture in sosta e che presto abbia coinvolto anche le altre tre.

Le operazioni di spegnimento e i rilievi

Le operazioni di spegnimento sono state impegnative per i Vigili del fuoco di Marino che alla fine sono riusciti ad avere ragione del rogo. Purtroppo sembrerebbe che tutte e 4 le auto siano andate distrutte.

Intanto, però, i Carabinieri hanno avviato le indagini del caso per stabilire la natura del rogo, se si sia trattato di un incendio doloso o colposo. Già nell’immediatezza dei fatti, però, le forze dell’ordine hanno svolto i primi rilievi e riscontrato che nei pressi delle vetture bruciate non c’erano inneschi di alcun tipo. Le attività investigative sembrerebbero perciò propendere per un incendio colposo. Ma le indagini proseguono